Kartal’ın scoutları gurbetçi avında
Beşiktaş'ın scout ekibi, geleceğin kadrosu için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların oyuncu tarama ekibinde yer alan Gökhan Keskin ve Fikret Demirer, gelecek vaadeden genç isimleri belirledi. İkilinin bu hafta sonu listeye aldıkları tüm oyuncuları izleyecekleri de ifade edildi. İşte listeye alınan futbolcular: Umut Bozok (Nimes), Hasan Özkan (Oostende), Ufukcan Engin (Fortuna Sittard), Deniz Hümmet (Trelleborg), Enes Türkoz (Stuttgart), Güven Yalçın (Leverkusen), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf).
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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