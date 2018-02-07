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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    direğe takıldı

    Jeremain Lens direğe takıldı
    'ın Hollandalı yıldızı , dün akşam da şanssız bir akşam yaşadı. 'deki maçında karşı karşı net bir pozisyondan yararlanamayan tecrübeli oyuncu, G.Birliği kupa rövanşında da diğere takıldı. Lens, 23'üncü dakikada müsait durumda topu yandan auta atarken, 55'te ise ceza sahası çizgisi üzerinden attığı sert şut üst direkten geri geldi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:42
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