Jeremain Lens direğe takıldı
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, dün akşam da şanssız bir akşam yaşadı. Süper Lig'deki Bursa maçında karşı karşı net bir pozisyondan yararlanamayan tecrübeli oyuncu, G.Birliği kupa rövanşında da diğere takıldı. Lens, 23'üncü dakikada müsait durumda topu yandan auta atarken, 55'te ise ceza sahası çizgisi üzerinden attığı sert şut üst direkten geri geldi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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