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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Fark 53’e çıktı

    Fark 53’e çıktı
    BEŞİKTAŞ ile G.Birliği 116'ıncı kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 67'sini kazanırken, G.Birliği 14 kez galip geldi, 35 karşılaşma berabere bitti. İki takım arasında oynanan son 11 maçın 6'sını kazanırken, 2'sinde G.Birliği galip geldi, 3 maçta eşitlik bozulmadı.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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