Bu yolun sonu kupa

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarı finale çıktıkları maçın ardından oyuncularına övgü dolu sözler sarfederken, iddialı açıklamalar da yaptı. 3-1 rövanşını da kazanmalarının önemli olduğunu belirten Güneş, "Avantajlı bir skorla sahaya çıkmamıza rağmen oyuncularımız bir an olsun rehavete kapılmadı. Sahadaki tüm futbolcular, ellerinden geleni yaptı. Her iki maçı da kazanarak yarı finale çıkmak daha önemliydi. Bu sezon yer aldığımız tüm kulvarlarda en iyisi için mücadelemiz devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası 'nı da müzemize götürmekten başka bir düşüncemiz yok" diye konuştu. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Maçta baştan sona üstünlüğü elinde bulunduran taraf bizdik. Bulduğumuz fırsatları değerlendirebilsek daha farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik." "NECİP'in ayağının kaydığı pozisyonda ikinci sarıdan oyundan atılmasına anlam veremedik. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyoruz ama her maçta önemli hatalara imza atılıyor. Umarım bundan sonra bu kadar bariz hataların olduğu maçlar oynamayız. Bu arada bu soğuk havada tribünlere gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte daha nice sevinçler yaşayacağımıza inanıyorum. Tüm çalışmalarımız Beşiktaş'ın mücadele ettiği tüm kulvarlarda zafere ulaşması."