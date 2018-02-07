Biletler satışta
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'da Karabükspor ile karşılaşacak. Mücadelenin satışa sunulan bilet fiyatları şöyle: Kategori 1-8 aralığı: 80-245 TL, VIP tribünü 650 TL, 1903 Tribünü 650-750 TL.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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