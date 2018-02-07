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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    , 'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'da ile karşılaşacak. Mücadelenin satışa sunulan bilet fiyatları şöyle: Kategori 1-8 aralığı: 80-245 TL, VIP tribünü 650 TL, 1903 Tribünü 650-750 TL.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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