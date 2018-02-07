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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor

    Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor

    Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 1. olağan toplantısı, 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre toplantısı, saat 10.30'da Vodafone Park'ın yemekhane bölümünde gerçekleştirilecek.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:30
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