Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 1. olağan toplantısı, 24 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre divan kurulu toplantısı, saat 10.30'da Vodafone Park'ın yemekhane bölümünde gerçekleştirilecek.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:30
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''Şampiyonluğu hak ediyoruz''
Toplam 3
Yorum
UltrAslan basaksehir macinda hat trick bekliyorum senden hadi bakalim Fernandao.
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Giuliano ateşle oynuyor!
Toplam 3
Yorum
ya galibiyet ya da Ali Koc baskan basaksehir macinda oynamali kesin cünkü golü ondan bekliyorum.Fb bu maci kaybederse 8 puan geride kalir ki is biter.
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‘Kollama’ diye bir şey olmaz
Toplam 1
Yorum
nejat olgun Anlaşılan sen de bunama belirtileri göstermeye başlamışsın sayın Şen
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