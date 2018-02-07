Beşiktaş'ta ayrılık!
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Aras Özbiliz, Sheriff Tiraspol'e transfer oldu.
Ayrıntılar birazdan...
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:04
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
taraftar Öedeme yapılacak mı değil , alacakları ödenecek mi ? Biraz TÜRKÇE, lütfen.
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
gs>fotomaç gs düşmanlığınızla yakında dibi boylayacaksınız kimse okumayacak sizi
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Kriz büyüyor
Toplam 34
Yorum
3 Temmuz=15 Temmuz Söylediğin, ortada duran apaçık bi gerçek.. Ama işte, onlar "gözleri var, görmezler."
Beşiktaş'ta ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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