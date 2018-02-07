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    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ta ayrılık!

    Beşiktaş'ta ayrılık!

    'ta kadroda düşünülmeyen , 'e transfer oldu.

    'ta kadro düşünülmediği için lisan çıkarılmayan transfer oldu. Genç futbolcu, Moldova ekibi 'de futbol hayatını sürdürecek.



    Ayrıntılar birazdan...
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:04
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