CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaşlı 'den 'a forma jesti

    Beşiktaşlı Pepe'den Jailton'a forma jesti
    BEŞİKTAŞ'ın Portekizli yıldızı , dün akşam ilk yarının bitimiyle birlikte formasını G.Birliği'nden Jailton'a verdi. Başkent ekibinin 27 yaşındaki Brezilyalı forveti, devre arasında soyunma odasına doğru giden Pepe'nin yanına gitti ve formasını istedi. Siyah-beyazlı oyuncu da meslektaşının bu isteğini kırmadı ve formasını çıkartarak 'a verdi.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaşlı Pepe'den Jailton'a forma jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN