BEŞİKTAŞ'ın Portekizli yıldızı Pepe, dün akşam ilk yarının bitimiyle birlikte formasını G.Birliği'nden Jailton'a verdi. Başkent ekibinin 27 yaşındaki Brezilyalı forveti, devre arasında soyunma odasına doğru giden Pepe'nin yanına gitti ve formasını istedi. Siyah-beyazlı oyuncu da meslektaşının bu isteğini kırmadı ve formasını çıkartarak Jailton'a verdi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 13
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Beşiktaşlı Pepe'den Jailton'a forma jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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