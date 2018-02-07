Aboubakar paylaşılamıyor!
Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından kariyerinde yükselişe Vincent Aboubakar, Premier Lig ekiplerinin dikkati çekti.
Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk opsiyon bedelini ödememesi sonrasında Porto'ya geri dönen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, büyük bir çıkışa imza attı.
Portekiz ekibinde 33 maça çıkıp 24 gollük performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için, Stoke City ile West Ham United'ın takipte olduğu öğrenildi. 2 kulübün, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı bildirildi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:39
-
Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 13
Yorum
ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
-
Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 2
Yorum
Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
-
G.Saray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
Toplam 1
Yorum
Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
Aboubakar paylaşılamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.