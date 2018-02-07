Aboubakar paylaşılamıyor!

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk opsiyon bedelini ödememesi sonrasında Porto'ya geri dönen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, büyük bir çıkışa imza attı.



Portekiz ekibinde 33 maça çıkıp 24 gollük performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için, Stoke City ile West Ham United'ın takipte olduğu öğrenildi. 2 kulübün, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı bildirildi.