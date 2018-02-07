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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Aboubakar paylaşılamıyor!

    Aboubakar paylaşılamıyor!

    'tan ayrılmasının ardından kariyerinde yükselişe , Premier Lig ekiplerinin dikkati çekti.

    'ın 10 milyon Euro'luk opsiyon bedelini ödememesi sonrasında Porto'ya geri dönen Kamerunlu futbolcu , büyük bir çıkışa imza attı.

    Portekiz ekibinde 33 maça çıkıp 24 gollük performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için, ile 'ın takipte olduğu öğrenildi. 2 kulübün, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı bildirildi.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:39
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