Kocaman yanlış!

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beinsports Haber'e konuşan Çebi; Aykut Kocaman'ın Başakşehir ve Beşiktaş'ı kolladığını söylemesiyle ilgili olarak "Psikolojisi nedir bilemiyorum. Giresunspor maçındaki zorlanma sonrası söylendi sanırım ama keşke söylemeseydi. Hakemleri baskı altına almak amacında söylenmişse de iyi olmamış. Benim hocam söyleseydi ben üzülürdüm. Zaman zaman rakip yöneticilerin uygunsuz söylemlerine karşılık vermek durumunda kalıyoruz. Saygı çerçevesi içerisinde olması lazım, biz öyle yapıyoruz" eleştirisini yaptı.



YABANCI HAKEM HATADIR

ÇEBİ şöyle devam etti: "Hakemlerden en çok mağdur olmuş takım Beşiktaş'tır. Hakemler ne kadar şanssız. Hakemlerin namusundan şerefinden hiç tereddüt etmedim. Ama 'dikkat etseydi' dediğim zamanlar oldu. Onların onurlarına zeval getirecek cümle kullanmayı düşünmedim. Maçtan önce "gözümüz üzerinde, takip ediyoruz" demek kötü laflar. Hakemlerimizden hiç tereddüdüm yok ancak hatalı karar verdikleri oluyor. Yabancı hakem konusu da hakemleri incitiyor. İngiliz hakem gelse ne farkı var. Belki o da etkilenecek, yanlış karar verecek."



TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ

BEŞİKTAŞ taraftarına teşekkür eden Ahmet Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolcular sahaya çıktıklarında aklında para yok, ambiyansın yarattığı coşku var. Biz bu sene de şampiyon olacağız. Bunu sağlayacak olan taraftardır. İlgilerini daha da artırarak devam ettirirlerse şampiyonluğa katkı vereceklerdir. Şampiyon olacaksak en büyük katkı onların olacak. Bu sene Avrupa kupalarındaki oyunumuzdan geçen seneki oyunumuza daha çok keyif aldım. Ama 3 kulvardan dolayı ligde sendelemeler oluyor. Bazen çok iyi bazen kötü olduğumuz dönemler oluyor. Almanız gereken puanlar belli, onları alacaksınız."



Paralı başkan, bela olur

AHMET Çebi, "Paralı başkan demek, kulübün başına belaya sokan başkan demektir" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Kulüpler kendi ekonomilerini yürütmeli. Paralı biri gittiğinde tekrar paralı birini bulmak zorundasınız. Futboldan anlamıyor ve sadece kendi reklamı için geliyorsa yandı gülüm, keten helva. Parası olan değil, çalışan lazım. Biz para bul beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Şımarıklık yapmayız

İKİNCİ Başkan Ahmet Nur Çebi, Başkan Fikret Orman ile her zaman yakın çalıştıklarını ifade etti. Tecrübeli yönetici "Çok yorulduğumu da söylüyorum ancak bana ihtiyaç duyulan dönem olursa 'gelmiyorum' demek şımarıklıktır. Bu bizim haddimiz değil. Fikret bey çok iyi götürüyor, her zaman destekleyeceğim. Biz 'sıkıntı olduğu dönemde varız' diyoruz" yorumunu yaptı.



Avrupa'da şansımız %51

BAŞARILI yönetici, Şampiyonlar Ligi'ndeki şanslarının yüzde 51 olduğunu söyledi. Çebi, "Hepsiyle işimizin zor olacağını ve şansımızın eşit olacağını söyledim. Bayern Münih güçlü takım. 'Bayern de bizden çekinsin, ben niye çekineceğim' dedim. Biz birinci çıktık, karaları onlar bağlasın. Şanlar yüzde 50-50, hatta Beşiktaşlı olmam nedeniyle bizi %51 üstün görüyorum" dedi.



Başakşehir de keyif veriyor!

ÇEBİ, Başakşehir'in ciddiye alınması gereken bir kulüp olduğunu belirterek, "Muhtemelen 3-5 hafta sonra Beşiktaş ile yarışacaklar, işleri çok zor. Sorunları fazla değil, futbol odaklılar, iyi yönetiliyorlar, iyi de futbolcuları var. Oynadıkları futboldan keyif alıyorum ama Beşiktaş'tan daha çok keyif alıyorum" diye konuştu.



Şenol hocamız bizim şansımız

BİR teknik direktör için bu kadar kaliteli oyuncuyu idare etmenin zor olduğunu söyleyen Ahmet Çebi, "Şans verip vermemek de oyuncular üzerinde negatif etki bırakıyor. Büyük takım hocasıysanız bunu yönetmek zorundasınız. Şenol hoca bizim için bir şans. Tecrübeli, adaletli, prensiplerinden taviz vermiyor" yorumunu yaptı.