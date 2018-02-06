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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kocaman yanlış!

    Kocaman yanlış!

    İkinci Başkanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu: ", ve 'in kollandığını söyledi. O günkü psikolojisi nedir bilemiyorum ama keşke söylemeseydi. Benim hocam söyleseydi, ben buna çok üzülürdüm"

    İkinci Başkanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beinsports Haber'e konuşan Çebi; 'ın ve 'ı kolladığını söylemesiyle ilgili olarak "Psikolojisi nedir bilemiyorum. Giresunspor maçındaki zorlanma sonrası söylendi sanırım ama keşke söylemeseydi. Hakemleri baskı altına almak amacında söylenmişse de iyi olmamış. Benim hocam söyleseydi ben üzülürdüm. Zaman zaman rakip yöneticilerin uygunsuz söylemlerine karşılık vermek durumunda kalıyoruz. Saygı çerçevesi içerisinde olması lazım, biz öyle yapıyoruz" eleştirisini yaptı.

    YABANCI HAKEM HATADIR
    ÇEBİ şöyle devam etti: "Hakemlerden en çok mağdur olmuş takım Beşiktaş'tır. Hakemler ne kadar şanssız. Hakemlerin namusundan şerefinden hiç tereddüt etmedim. Ama 'dikkat etseydi' dediğim zamanlar oldu. Onların onurlarına zeval getirecek cümle kullanmayı düşünmedim. Maçtan önce "gözümüz üzerinde, takip ediyoruz" demek kötü laflar. Hakemlerimizden hiç tereddüdüm yok ancak hatalı karar verdikleri oluyor. hakem konusu da hakemleri incitiyor. İngiliz hakem gelse ne farkı var. Belki o da etkilenecek, yanlış karar verecek."

    TARAFTAR ÇOK ÖNEMLİ
    BEŞİKTAŞ taraftarına teşekkür eden , sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolcular sahaya çıktıklarında aklında para yok, ambiyansın yarattığı coşku var. Biz bu sene de şampiyon olacağız. Bunu sağlayacak olan taraftardır. İlgilerini daha da artırarak devam ettirirlerse şampiyonluğa katkı vereceklerdir. Şampiyon olacaksak en büyük katkı onların olacak. Bu sene Avrupa kupalarındaki oyunumuzdan geçen seneki oyunumuza daha çok keyif aldım. Ama 3 kulvardan dolayı ligde sendelemeler oluyor. Bazen çok iyi bazen kötü olduğumuz dönemler oluyor. Almanız gereken puanlar belli, onları alacaksınız."

    Paralı başkan, bela olur
    , "Paralı başkan demek, kulübün başına belaya sokan başkan demektir" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Kulüpler kendi ekonomilerini yürütmeli. Paralı biri gittiğinde tekrar paralı birini bulmak zorundasınız. anlamıyor ve sadece kendi reklamı için geliyorsa yandı gülüm, keten helva. Parası olan değil, çalışan lazım. Biz para bul beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Şımarıklık yapmayız
    İKİNCİ Başkan , Başkan ile her zaman yakın çalıştıklarını ifade etti. Tecrübeli yönetici "Çok yorulduğumu da söylüyorum ancak bana ihtiyaç duyulan dönem olursa 'gelmiyorum' demek şımarıklıktır. Bu bizim haddimiz değil. Fikret bey çok iyi götürüyor, her zaman destekleyeceğim. Biz 'sıkıntı olduğu dönemde varız' diyoruz" yorumunu yaptı.

    Avrupa'da şansımız %51
    BAŞARILI yönetici, Şampiyonlar Ligi'ndeki şanslarının yüzde 51 olduğunu söyledi. Çebi, "Hepsiyle işimizin zor olacağını ve şansımızın eşit olacağını söyledim. güçlü takım. 'Bayern de bizden çekinsin, ben niye çekineceğim' dedim. Biz birinci çıktık, karaları onlar bağlasın. Şanlar yüzde 50-50, hatta Beşiktaşlı olmam nedeniyle bizi %51 üstün görüyorum" dedi.

    Başakşehir de keyif veriyor!
    ÇEBİ, 'in ciddiye alınması gereken bir kulüp olduğunu belirterek, "Muhtemelen 3-5 hafta sonra Beşiktaş ile yarışacaklar, işleri çok zor. Sorunları fazla değil, futbol odaklılar, iyi yönetiliyorlar, iyi de futbolcuları var. Oynadıkları keyif alıyorum ama Beşiktaş'tan daha çok keyif alıyorum" diye konuştu.

    Şenol hocamız bizim şansımız
    BİR teknik direktör için bu kadar kaliteli oyuncuyu idare etmenin zor olduğunu söyleyen Ahmet Çebi, "Şans verip vermemek de oyuncular üzerinde negatif etki bırakıyor. Büyük takım hocasıysanız bunu yönetmek zorundasınız. Şenol hoca bizim için bir şans. Tecrübeli, adaletli, prensiplerinden taviz vermiyor" yorumunu yaptı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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