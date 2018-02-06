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    06 Şubat 2018, Salı
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    I Love ilk 11

    I Love ilk 11

    Kartal’ın yeni transferi Brezilyalı forvet ’ın, G.Birliği kupa maçında başlangıç düdüğüyle birlikte sahada olması bekleniyor

    BEŞİKTAŞ'ta gözler bu akşam deplasmanda oynanacak G.Birliği kupa maçına çevrilirken, teknik direktör 'in bu maçta forvet hattında rotasyona gideceği ifade edildi. İspanyol forvet Negredo'dan beklediği verimi alamayan tecrübeli çalıştırıcının, Başkent'teki mücadelede yeni 'u tek forvet olarak sahaya sürmesi bekleniyor. Güneş, geçen sezonun gol kralının 90 dakikalık performansını merak ederken; tecrübeli oyuncunun da hocasıyla yaptığı özel görüşmede, "'a çok çabuk alıştım. Bu maçta ilk 11'de sahaya çıkarsam, gol ya da goller atacağıma inanıyorum" dediği ve bu sözlerle Güneş'i ikna ettiği öğrenildi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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