En çok sevdiği yemek ‘döner’
BEŞİKTAŞ'ın devre arasındaki yeni transferi Vagner Love İstanbul'a alışma turlarına devam ediyor. Bursaspor maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı golcü eşi ve yakın dostlarıyla Türk yemeklerinin tadını çıkartıyor. İstanbul'da ev arayışlarını sürdüren golcü futbolcu eşi ve yakın arkadaşları ile yemek yedi. Vagner Love'un favori Türk yemeğinin ise döner olduğu öğrenildi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:51
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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