En çok sevdiği yemek ‘döner’

BEŞİKTAŞ'ın devre arasındaki yeni transferi Vagner Love İstanbul'a alışma turlarına devam ediyor. Bursaspor maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı golcü eşi ve yakın dostlarıyla Türk yemeklerinin tadını çıkartıyor. İstanbul'da ev arayışlarını sürdüren golcü futbolcu eşi ve yakın arkadaşları ile yemek yedi. Vagner Love'un favori Türk yemeğinin ise döner olduğu öğrenildi.