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    06 Şubat 2018, Salı
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    En çok sevdiği yemek ‘döner’

    En çok sevdiği yemek ‘döner’

    BEŞİKTAŞ'ın devre arasındaki yeni transferi Vagner Love 'a alışma turlarına devam ediyor. maçında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı golcü eşi ve yakın dostlarıyla yemeklerinin tadını çıkartıyor. 'da ev arayışlarını sürdüren golcü futbolcu eşi ve yakın arkadaşları ile yemek yedi. Vagner Love'un favori yemeğinin ise döner olduğu öğrenildi.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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