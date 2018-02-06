Dünya yıldızı Beşiktaş'a geliyor
Devre arasında son olarak Vagner Love ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezon planlarını da bir taraftan yürütmeye devam ediyor.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 18:11
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
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Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
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