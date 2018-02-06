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    06 Şubat 2018, Salı
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    Dünya yıldızı 'a geliyor

    Dünya yıldızı <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a geliyor

    Devre arasında son olarak Vagner Love ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezon planlarını da bir taraftan yürütmeye devam ediyor.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:11
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