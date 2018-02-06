Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Beşiktaş'ın rekor bir bonservis ücreti ile İngiltere'nin Everton Kulübü'ne sattığı Cenk Tosun, yeni hayatına dair açıklamalarda bulundu. Cenk, İngiltere'deki günlerini ve yeni takımını anlattı. Yıldız futbolcu, uyum sürecini atlattıktan sonra her şeyin daha iyi olacağını söyledi...
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:01
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
gs aradık, ulaşılamıyor..
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Kocaman yanlış!
Toplam 5
Yorum
realist Sen yöneticiysen (öyle görünüyor) muhatabın bir yönetici olmalı. Aykut Hoca'ya sen neden yanıt veriyorsun? Her polemiğin içinde sen varsın..
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Taraftara soruyoruz: G.Saray, Ndiaye'yi arar mı?
Toplam 12
Yorum
akrep bir oyuncu gidince aranır ama gs her zaman ayakta mutlaka yeri doldurulur onurlu paşalar gibi oyuncularımız var ve onun eksiği tamamlanır
Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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