Beşiktaş'ın rekor bir bonservis ücreti ile İngiltere'nin Everton Kulübü'ne sattığı Cenk Tosun, yeni hayatına dair açıklamalarda bulundu. Cenk, İngiltere'deki günlerini ve yeni takımını anlattı. Yıldız futbolcu, uyum sürecini atlattıktan sonra her şeyin daha iyi olacağını söyledi...