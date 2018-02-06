Banvit yenilgiye rağmen bir üst tura yükseldi

İlk ataktan konuk ekibin boş dönmesinin ardından Banvit, perdeyi açan basketi dış atıştan Caloiaro'nun elinden buldu. Ardından Banvit'in hücumlardan eli boş dönmesini değerlendiren konuk Strasbourg üst üste basketler buldu.



Karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken, Rıdvan dış atışla skora eşitliği getirdi: 12-12. Ancak akabinde hücumda verimsiz bir görüntü çizen Banvit, son 2 dakikaya 10 sayı geride girdi: 14-24. Karşılıklı basketlerin görülmesinin ardından konuk ekip ilk çeyreği 29-20 önde kapadı.



İkinci periyoda hızlı başlayan Banvit, Vidmar ve Caloiaro ile sayılar üretti. Top kayıplarının öne çıktığı bu bölümde Bilan, Atkins ve Randolph skorer kimlikleriyle takımlarını omuzlayan isimler olurken farkı da açmaya başladı. Banvit'te Taylor ve Tolga'nın da sayıları yeterli olmadı ve soyunma odasına konuk ekip 46-31'lik skor avantajıyla girdi.



Dönüşte sert savunma ile maça yeniden başlayan Banvit, Taylor ve Vidmar'ın basketleri sonrasında aradaki farkı 9'a kadar düşürdü. Molanın alan konuk ekip, daha sonra maça yeniden ağırlığını koyarken, Banvit de Caloiaro'nun basketleriyle direndi. Periyodun bitimine 5 dakika kala Caloiaro'nun dış atış basketiyle fark yeniden 10'a inerken, kalan bölümde karşılıklı sayılar görüldü ve kader çeyreğine Banvit, 57-47 geride başladı.

Final periyodunda rakibin hücum etkinliğini önlemekte zorlanan Banvit, süreyi de iyi kullanamayınca fark da açıldı. Bitime 8 dakika kala Wright, Inglis ve Bost'un basketleri ile konuk ekip farkı yeniden 17 sayıya çekti. İlerleyen dakikalarda da pota altında çoğalan ve dış atışları da üst üste baskete çeviren Fransız temsilcisi, farkı da iyice yükseltti ve parkeden de 80-63 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından SIG Strasbourg ile Banvit, gruplarını 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile tamamladı. Ancak iki takımın karşılaştığı her iki maçı da kazanan taraf Fransız temsilcisi oldu ve averajla gruptan lider çıktı. Banvit ise 2'nci sırada gruptan çıkmayı başardı.

Banvit - SIG Strasbourg: 63-80

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Marius Ciulin (Romanya) (x), Alkesandar Mlojevic (Makedonya) (x), Vilius Maciulaitis (Litvanya) (xx)

BANVİT: Thomas 2 (xxx), Şehmuz (x), Kulig 5 (xx), Tolga 2 (xx), Vidmar 13 (xxx), Andy Rautins 2 (xx), Rıdvan 5 (xx), Taylor 20 (xxx), Caloiaro 14 (xxx)

SIG STRASBOURG: İnglis 13 (xxx), Bost 12 (xxxx), Randolph 3 (xxx), Wright 10 (xx), Atkins 11 (xxx), Logan 14 (xxx), Bilan 14 (xx), Beyhurst (xx) Cortale 3 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 20-29

İLK YARI: 31-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-57