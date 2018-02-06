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    06 Şubat 2018, Salı
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    1-2-3 yetmez, 4-5 olsun

    1-2-3 yetmez, 4-5 olsun
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta bu yıl ikincisi düzenlenen dernekler çalıştayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendilerini başarılı görmediklerini ve daha çok çalışmalara gerektiğini ifade eden Başkan Orman, "Beşiktaşlılık gönüle dokunmaktır. bu sezon da şampiyon olacak. Beşiktaş'ı ben şampiyon yapmıyorum. Beşiktaş şampiyon olduğunda herkesin desteğiyle şampiyon olacak. Buna inanmalıyız. Camia olarak ayağa kalkmalıyız. İkinci kez üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bu sezon şampiyon olursak dördüncü ve beşinci şampiyonluklara da yaklaşırız. Beşiktaş, hepimizin kulübü. Amacımız Beşiktaş'ı daha da büyütmek. Görevimiz geçmişimize sahip çıkarak istikbale emin adımlarla ilerlemektir" diye konuştu.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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