CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Seriye takamadı

    Seriye takamadı

    Kartal ligde bu sezon seri galibiyet almakta bir hayli zorlanıyor. En uzun serisi 3 maç sürdü. Şampiyonluk kupasını kaldırdığı son 2 sezonun çok gerisinde kald

    Son 2 sezonun şampiyonu bu yıl bir türlü seri galibiyetler alamıyor. Kazanma ritmini bulamayan siyah-beyazlılar bu sebeple zirve yarışında da geri kalıyor. Beşiktaş bu sezon sadece 1 kez 3 maçlık seri yakalayabildi. 3. haftada Bursaspor'u yenerek başladığı serisi, 4. hafta 1-0'lık Karabük ve 5. hafta Konyaspor galibiyetleriyle sürdü. Beşiktaş o andan itibaren 2 galibiyetlik seriler yakalasa da bir türlü bunu 3. karşılaşmaya çıkaramadı. Bu sezon taraftarlarını seri galibiyetlerle sevindirmekte zorlanan Beşiktaş, uzun süreli puan kayıplarıyla da karşı karşıya kaldı. Kartal, 6. haftada F.Bahçe'ye 2-1 yenildikten sonra kötü gidişata engel olamadı. Trabzon ile 2-2 berabere kalıp, G.Birliği'ne 2-1 yenildi. Başakşehir ile de 1-1 berabere kaldı. Bir başka deyişle kazanamama serisi, galibiyet serisini solladı. Beşiktaş son 2 sezonda şampiyonluğa ulaşırken defalarca galibiyet serisi yakalamıştı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seriye takamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN