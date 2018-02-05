Şenol Güneş el koydu
Avrupa’da tam konsantrasyonla oynayan Beşiktaş’ın ligde sürekli tökezlemesi deneyimli hocanın canını sıktı. Güneş “Şampiyonlar Ligi’nde olmanın yolu bizim ligden geçiyor. Artık kendinize gelin” dedi
DAR KADROYA DÖNÜŞ
Şenol Güneş bu uyarısının ardından kendisi de radikal bir karar aldı. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz 2 sezonda yaptığı gibi 13-14 oyunculu dar kadroya dönüş yapacak. Güneş, Karabükspor maçıyla birlikte 11'inde cezalı veya sakat olmadığı sürece değişiklik yapmayacak. Kalede yine Fabri'nin olacağı, sağ bekte Gökhan sol bekte Adriano'nun yer alacağı belirtildi. Stoperler Pepe ve Tosic olacak. Güneş'i en çok zorlayan orta sahadaki isimlerin formsuzluğu. Oğuzhan ve Tolgay istenilen seviyeden uzak. Bu sebeple burada Atiba- Medel ikilisi şu an ön planda görünüyor. Sağda Quaresma solda Babel, forvet arkasında Talisca yer alacak. En ileride Negredo forma bulacak. Deneyimli çalıştırıcı daraltmayı düşündüğü kadrosunda kulübeden de Vagner Love, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Gary Medel'i sahaya yedek kuvvet olarak sürmeyi planlıyor.
Yan bakan yanar! (Mini yorum: Turgay Demir)
Şenol Güneş'in Bursa maçı sonrasında Quaresma ve Negredo başta olmak üzere tüm oyuncularla özel görüşmeler yaptığından eminim. Hocanın eli güçlü çünkü her oyuncunun alternatifi var. Dolayısıyla yan bakanın canını yakar ve bundan sonra formsuz oyuncuya adı ne olursa olsun acımaz ve kulübeye çeker. Yani, yanisi şu; hoca duruma el koyduğuna göre Beşiktaş'ta bu haftadan itibaren herkesin performansı tırmanışa geçecektir, buna kuşku yok.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
-
Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
-
Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
-
Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Şenol Güneş el koydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.