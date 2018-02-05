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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Şenol Güneş el koydu

    Şenol Güneş el koydu

    Avrupa’da tam konsantrasyonla oynayan ’ın ligde sürekli tökezlemesi deneyimli hocanın canını sıktı. Güneş “Şampiyonlar Ligi’nde olmanın yolu bizim ligden geçiyor. Artık kendinize gelin” dedi

    bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi ilerlerken 'de ise geçtiğimiz 2 yılı mumla aratıyor... Siyah-beyazlılar kısa bir süre öncesine kadar domine ettikleri ligde artık çok zorlanıyor. Sadece puan olarak değil, oynanan futbol açısından da büyük gerileme var. Geçmişte rakiplerine sahayı dar eden siyah-beyazlıların o halinden eser yok. Kartal'ın son olarak Bursaspor'a takılması üzerine teknik direktör Şenol Güneş ipleri eline aldı. Deneyimli çalıştırıcı oyuncularıyla yaptığı görüşmede "Artık hata şansımız kalmadı. Herkes kendine gelsin. Hepinize yeterince şans verdim ancak bunu kullanamayanlar var. Avrupa'daki konsantrasyonunuz lig maçlarında yok. Süper Lig'de başarılı olamazsak Avrupa'da bu seviyeleri bir daha göremeyiz" uyarılarında bulundu.

    DAR KADROYA DÖNÜŞ
    Şenol Güneş bu uyarısının ardından kendisi de radikal bir karar aldı. Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz 2 sezonda yaptığı gibi 13-14 oyunculu dar kadroya dönüş yapacak. Güneş, Karabükspor maçıyla birlikte 11'inde cezalı veya sakat olmadığı sürece değişiklik yapmayacak. Kalede yine Fabri'nin olacağı, sağ bekte Gökhan sol bekte Adriano'nun yer alacağı belirtildi. Stoperler Pepe ve Tosic olacak. Güneş'i en çok zorlayan orta sahadaki isimlerin formsuzluğu. Oğuzhan ve Tolgay istenilen seviyeden uzak. Bu sebeple burada Atiba- ikilisi şu an ön planda görünüyor. Sağda Quaresma solda Babel, forvet arkasında yer alacak. En ileride forma bulacak. Deneyimli çalıştırıcı daraltmayı düşündüğü kadrosunda kulübeden de Vagner Love, , ve Gary Medel'i sahaya yedek kuvvet olarak sürmeyi planlıyor.

    Yan bakan yanar! (Mini yorum: Turgay Demir)
    Şenol Güneş'in Bursa maçı sonrasında Quaresma ve Negredo başta olmak üzere tüm oyuncularla özel görüşmeler yaptığından eminim. Hocanın eli güçlü çünkü her oyuncunun alternatifi var. Dolayısıyla yan bakanın canını yakar ve bundan sonra formsuz oyuncuya adı ne olursa olsun acımaz ve kulübeye çeker. Yani, yanisi şu; hoca duruma el koyduğuna göre Beşiktaş'ta bu haftadan itibaren herkesin performansı tırmanışa geçecektir, buna kuşku yok.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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