Love'a ilk onbir yolu açıldı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta; Teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği'ne karşı takım kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor.
Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Atiba ile Tosic'in riske edilme ihtimali düşük. Tosic'in yokluğunda Pepe-Medel ve Pepe-Vida'lı ikililer deneyen Güneş'in Ankara'da yine Pepe-Vida ikilisi ile oynaması ve defans kurgusunu kalede Tolga, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano'dan oluşturması bekleniyor.
Orta ikilide Oğuzhan'ı kulübeye çekerek Medel-Tolgay ikilisi ile maça başlaması beklenen Güneş'in hücumda yapacağı değişiklik ise Negredo'nun yerine Vagner Love'ı oynatması olacak. Quaresma, Talisca ve Babel'in önünde gol silahı olarak Vagner Love'ı oynatacak olan Güneş, bir diğer yeni transfer Cyle Larin'i de maç kadrosuna alarak maçın gidişine göre 2. yarıda sahaya sürmenin planlarını yapıyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
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Fatih Terim, ideal kadrosunu arıyor
Toplam 17
Yorum
SELCUK MU ODA KİM kusura bakmayınca ndiaye den sonra selcuk ferrari den inip tofaşa binmek gibi belhanda varkn belhanda oynamalı YASİN nedir ya 2 pası yapaMZ
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 43
Yorum
sen Suçu karton imparatora bulmuyorsunda hakememi buluyorsun Yasin Donk Tolga yı oynatan 60' oyuncu değiştirme takıntısı olan adam suçsuz öylemi
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İşte Fenerbahçe'nin hata kronolojisi
Toplam 4
Yorum
mehmetcik dirar ve topal çok hata yapıyor. geripas yerine topa vur gitsin ileri nereye giderse.amatör futbolcu gibi oynuyorlar fb oyuncusu değil sanki
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