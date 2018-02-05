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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Love'a ilk onbir yolu açıldı

    Love'a ilk onbir yolu açıldı

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'ta; Teknik direktör , Gençlerbirliği'ne karşı takım kadrosunda çok büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyor.

    Sakatlıkları henüz tam olarak geçmeyen ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Atiba ile Tosic'in riske edilme ihtimali düşük. Tosic'in yokluğunda -Medel ve Pepe-Vida'lı ikililer deneyen Güneş'in Ankara'da yine Pepe-Vida ikilisi ile oynaması ve defans kurgusunu kalede Tolga, geri dörtlüde , Pepe, Vida ve Adriano'dan oluşturması bekleniyor.

    Orta ikilide Oğuzhan'ı kulübeye çekerek Medel-Tolgay ikilisi ile maça başlaması beklenen Güneş'in hücumda yapacağı değişiklik ise 'nun yerine 'ı oynatması olacak. Quaresma, ve Babel'in önünde gol silahı olarak Vagner Love'ı oynatacak olan Güneş, bir diğer yeni transfer Cyle Larin'i de maç kadrosuna alarak maçın gidişine göre 2. yarıda sahaya sürmenin planlarını yapıyor.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:11
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