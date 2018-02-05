Fikret Orman, dernekler çalıştayına katıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, çalıştayda bir konuşma gerçekleştiren Orman, derneklerin siyah-beyazlı kulübe daha çok katkı sağlamaları gerektiğini belirterek, "Beşiktaş bizim kulübümüz. Bir gün bu görevimiz bitecek ve tekrar tribünlerde olacağız. Beşiktaş kimseye ait değil. Beşiktaş'ın marka değerini ve gücünü yükseltmeye çalışmalıyız. Dernekleri bu konuda önemsiyorum. Beşiktaş'ın gücünü her yerde temsil etmeliyiz. Beşiktaş'a nasıl katkı sağlayabiliriz, buna odaklanmalıyız. Kim daha çok Beşiktaş için çalışıyorsa ona yakın durmalıyız." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SON DÖRT YILDA TARAFTAR SAYISINI BÜYÜTTÜ"

Beşiktaş'ın geldiği seviyeyi yeterli bulmadığının altını çizen Orman şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı daha da büyütmeliyiz. Eğlence tarafından çok icraat tarafı bizim için daha önemli. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Çok mutlu oluyorum. Sosyal sorumluluk projeleriyle Beşiktaş'ın büyüklüğünü göstermeliyiz. Derneklerin daha fazla ne yapabiliriz diye düşünmeleri lazım. Büyüklük, mütevazılık ve gayretle olur. Bizimle iyi olmak isteyen derneklerin Beşiktaş için bir şeyler yapmaları gerekiyor. Hep beraber Beşiktaş'a hizmet edeceğiz. Beşiktaş son dört yılda taraftar sayısını büyüttü. Taraftar sayısındaki artış, başarı ile beraber, insanlara daha fazla dokunduğumuz için ortaya çıktı. Bizim yönettiğimiz Beşiktaş'ta bireysel hesap yoktur. Ben kendimizi başarılı görmüyorum. Daha çok çalışmalıyız."





''DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUKLARA DA YAKLAŞIRIZ"

Beşiktaş'ın gönüllere dokunmak olduğunu sözlerine ekleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Vodafone ile Anadolu'da altyapı projesine başlayacağız. Her ilden herkese dokunacağız. Etkileri çok büyük olacak. Beşiktaşlılık gönüle dokunmaktır. Herkesin sempati duyduğu kulüp Beşiktaş. Beşiktaş bu sezon da şampiyon olacak. Beşiktaş'ı ben şampiyon yapmıyorum. Beşiktaş şampiyon olduğunda herkesin desteğiyle şampiyon olacak. Buna inanmalıyız. Camia olarak ayağa kalkmalıyız. İkinci kez üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Bu sezon şampiyon olursak dördüncü ve beşinci şampiyonluklara da yaklaşırız. Beşiktaş, hepimizin kulübü. Amacımız Beşiktaş'ı daha da büyütmek. Görevimiz geçmişimize sahip çıkarak istikbale emin adımlarla ilerlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZKÖSE: "MARKA DEĞERİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR"

Pazarlama, sponsorluklar, dernekler ve taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse, çalıştayda yaptığı konuşmada derneklerin Beşiktaş'ı daha yukarı taşıyacak projeler üretmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Dernekler arasında rekabeti artırmayı hedefliyoruz. Kulübümüz sosyal gücünü derneklerden ve taraftarlarımızdan alıyor. Sizlerle daha sık ilişki içinde olmayı ve sizlerden Beşiktaş'a daha çok katkı vermenizi bekliyoruz. Dernek başkanlığı bir bayrak yarışıdır. Herhangi bir nedenle görevini sürdüremeyen başkanların yerlerine yenileri gelmelidir. Marka değerimiz her geçen gün artmaktadır. Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Sizlere güveniyoruz. Sizlerden Beşiktaş'ı daha da yukarı taşıyacak çalışmalara imza atmanızı bekliyoruz."

Çalıştayda siyah-beyazlı derneklerin kendi düşünce ve önerilerini de paylaştığı kaydedildi.