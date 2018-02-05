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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Fabricio’ya uyarı geldi

    Fabricio’ya uyarı geldi
    Kartal'da yaptığı birkaç önemli hatanın dışında başarılı bir performans sergileyen kaleci sallanmaya başladı. Bursaspor maçında 2 gol yiyen İspanyol eldiven yan toplarda sıkıntı yaşıyor. Timsahların kaydettiği ilk golde arka direğe kadar açılan ortada ne topa çıkan ne de kalesini kapatabilen Fabri'ye 'ten uyarı geldi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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