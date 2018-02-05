CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’ya Steaua kancası

    <a href="/index/denys-boyko?id=0df3d95b-a7ec-4d95-be4e-b95135398438" class="" rel="tag">Denys Boyko</a>’ya Steaua kancası
    'ın elden çıkarmaya uğraştığı için piyango vurdu. Romanya'nın güçlü ekibi , Ukraynalı eldiven için siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladı. Rumen basınında yer alan haberlere göre Steaua transferi kısa süre içinde noktalamaya çalışıyor. Romanya'da devre arası transfer penceresi 19 Şubat'ta kapanıyor
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ya Steaua kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN