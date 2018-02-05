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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    daha alışamadı’

    ‘<a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> daha alışamadı’
    Devre arasında 28 milyon Euro'ya Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun yeni takımında henüz fileleri sarsamadı. 'nin ardında yedeğe düşen Cenk için hocası Sam Allardyce'dan ilginç bir yorum geldi. Deneyimli hoca "Pasları iyi ama oyunu tutmada sıkıntısı var. 'e yeni geldi, bu durum normal. Oyunun hızıyla alakalı bir konu. Henüz 'taki seviyesinde değil ancak formunu bulacaktır" diye konuştu.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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