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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    'ta 2 isme lisans yok!

    Beşiktaş'ta 2 isme lisans yok!

    'na ikinci yarının A takım oyuncu listesini veren , ve Boyko'yu listeye dahil etmedi.

    , 'na ikinci yarı A takım listesini verirken, kadroda ve kaleci Boyko'nun isimleri yer almadı. İlk yarı boyunca sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve kadroda yer bulamayan, devre arası kampının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan ise verilen listede yerini aldı.



    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:45
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