Beşiktaş'ta 2 isme lisans yok!
Türkiye Futbol Federasyonu'na ikinci yarının A takım oyuncu listesini veren Beşiktaş, Aras Özbiliz ve Boyko'yu listeye dahil etmedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 3
Yorum
BJK TABİ CANIM TABİ.HAKEMLERE DUA EDİN.HAKEMLER OLMASA KARABÜKLE KAFA KAFAYA KÜMEYE OYNUYORDUNUZ.ŞAKA GİBİ BİDE ŞİKAYETÇİLER
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
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