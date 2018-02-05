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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    kupada yarı final için sahada

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> kupada yarı final için sahada

    , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak. Vodafone Park'ta oynanan çeyrek final ilk maçında 'ni 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yarınki rövanş karşılaşmasında tek farklı yenilgilerin yanı sıra birden fazla gol attığı iki farklı mağlubiyetlerde de turu geçen taraf olacak.

    Bu sezon Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan , bu turda eşleştiği Grandmedical Manisaspor'u ilk maçta sahasında 9-0 yendi. Deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, son 16 turuna yükseldi.

    Son 16 turunda Osmanlıspor'la eşleşen , sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan rövanş mücadelesini 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:33
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