Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Sahada yapılan ısınma koşuları ile başlayan idman streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla sürdü. İdman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, bu akşam saat 18.30'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:52
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 3
Yorum
BJK TABİ CANIM TABİ.HAKEMLERE DUA EDİN.HAKEMLER OLMASA KARABÜKLE KAFA KAFAYA KÜMEYE OYNUYORDUNUZ.ŞAKA GİBİ BİDE ŞİKAYETÇİLER
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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