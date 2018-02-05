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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’e zorluk çıkaracağız

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>’e zorluk çıkaracağız
    , UEFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, eşleşmesini değerlendirdi. Güneş " büyük bir kulüp. Rakibe saygı duymak gerekiyor. Oynadığımız futbolla onlara zorluk çıkarmak istiyoruz. Bunu da başaracak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Turu geçmek büyük başarı. Kaybedersek de dünyanın sonu değil. Oyuncularımdan olağan dışı bir şey beklemiyorum. Ezberlediğimiz futbolu sergileyelim yeter. Var olan oyunlarını, yeteneklerini, karakterlerini, olağanüstü gayretle sahaya getirsinler" diye konuştu.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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