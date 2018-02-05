Atiba'dan kötü haber! Kadroya alınmadı
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu!
Sakatlığı devam eden Tosic ve Atiba'nın olmadığı kadroda yeni transfer Larin yer aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maç için Ankara'ya hareket ederken, kadro da belli oldu.
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kadrosu şöyle:
Tolga
Fabricio
Utku
Vida
Fatih
Pepe
Gökhan
Adriano
Caner
Medel
Tolgay
Necip
Lens
Quaresma
Babel
Talisca
Oğuzhan
Mustafa
Negredo
Love
Larin
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:39
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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