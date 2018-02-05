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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Atiba'dan kötü haber! Kadroya alınmadı

    Atiba'dan kötü haber! Kadroya alınmadı

    'ın maçı kadrosu belli oldu!

    Sakatlığı devam eden Tosic ve Atiba'nın olmadığı kadroda yeni transfer Larin yer aldı.

    , çeyrek final rövanşında ile deplasmanda yapacağı maç için 'ya hareket ederken, kadro da belli oldu.

    Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kadrosu şöyle:

    Tolga
    Fabricio
    Utku
    Vida
    Fatih
    Pepe
    Gökhan
    Adriano
    Caner
    Medel
    Tolgay
    Necip
    Lens
    Quaresma
    Babel
    Talisca
    Oğuzhan
    Mustafa
    Negredo
    Love
    Larin

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:39
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