Atiba'dan kötü haber! Kadroya alınmadı

Sakatlığı devam eden Tosic ve Atiba'nın olmadığı kadroda yeni transfer Larin yer aldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maç için Ankara'ya hareket ederken, kadro da belli oldu.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kadrosu şöyle:

Tolga

Fabricio

Utku

Vida

Fatih

Pepe

Gökhan

Adriano

Caner

Medel

Tolgay

Necip

Lens

Quaresma

Babel

Talisca

Oğuzhan

Mustafa

Negredo

Love

Larin