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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Atiba yok dert çok

    Atiba yok dert çok

    Kanadalı futbolcunun olmadığı maçlarda ’ın pas isabeti yüzde 73’ü geçemiyor. O varken bu rakam yüzde 87’ye çıkıyor

    Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Atiba Hutchinson'ın varlığı ile yokluğu arasındaki fark rakamlara da yansıyor. Siyah-beyazlılarda Atiba bu sezon 3 maç kaçırdı. Karabük, Trabzonspor ve Bursaspor karşılaşmalarında yoktu. Kartal'ın 1-0 kazandığı Karabük maçında pas isabet oranı yüzde 69'da kaldı. Atiba, Trabzonspor ile Vodafone Park'taki mücadelede de yoktu. İsabetli pas yüzdesi 73.6 oldu. Maç 2-2 sonuçlandı. BEŞİKTAŞ orta sahasında 'mekanın sahibi' olan Atiba, 2-2 biten Bursaspor deplasmanında da sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

    ÇOK ARANDI
    Siyah - beyazlıların oranı yüzde 73.1 oldu. Atiba'nın oynadığı maçlarda ise Beşiktaş tam anlamıyla topu kontrolü altına geçirdi. Kartal, Kanadalı futbolcusu sahadayken pas isabet oranı 83.7 olarak hesaplandı. Yüzde 10'luk azalma "Atiba farkı" olarak ortaya çıktı
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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