Atiba yok dert çok
Kanadalı futbolcunun olmadığı maçlarda Beşiktaş’ın pas isabeti yüzde 73’ü geçemiyor. O varken bu rakam yüzde 87’ye çıkıyor
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Siyah - beyazlıların oranı yüzde 73.1 oldu. Atiba'nın oynadığı maçlarda ise Beşiktaş tam anlamıyla topu kontrolü altına geçirdi. Kartal, Kanadalı futbolcusu sahadayken pas isabet oranı 83.7 olarak hesaplandı. Yüzde 10'luk azalma "Atiba farkı" olarak ortaya çıktı
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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