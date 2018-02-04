CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yusuf Lens'i katladı

    Yusuf Lens'i katladı

    Yönetimin ısrarla kadroya kattığı Lens, karşılaşmasında adeta dökülürken; teknik direktör ’in ısrarcı olduğu ama bir türlü aldıramadığı maçın adamı oldu

    yönetimi, Şenol Güneş'in değil de kendilerinin yaptığı transferlerin hatalı olduğunu Bursaspor maçında bir kez daha gördü. Güneş yaz transfer döneminde Yusuf Erdoğan'ı isterken, yönetim ise ısrarla Jeremain Lens'i aldı. 2-2 berebere sona eren Bursa maçında 90 dakika oyunda kalan Yusuf, savunmasını adeta hallaç pamuğu gibi atarken, 55 dakika oyunda kalan Lens ise sadece 20 kez topa dokunabildi. Hollandalı 1 kez adam geçip, 2 top ezerken sadece %60 pas isabeti yapabildi. Hiç orta yapamadan maçı tamamladı. 6 top kaybı yaptı ve oyundan çıkmadan çok net bir fırsatı da gole çeviremedi. Maçın yıldızı Yusuf ise 5 kez adam geçti, 3 hava topu aldı, 4 kez faul aldı, 2 kilit pas yaptı. 10 orta ile 8 orta yapan Q7'den daha fazla orta attı. 11 de ikili mücadele kazandı.

    RAKAMLAR ŞAŞIRTIYOR
    , 'a 1 milyon euro bonservis bedeline gelirken; Beşiktaş için Lens'e sadece 1 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro ödedi. Üzerine bir de 4 milyon 89 bin euro ödeyip bonservisini alma şartını koydurdu.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf Lens'i katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN