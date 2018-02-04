Yusuf Lens'i katladı
Yönetimin ısrarla kadroya kattığı Lens, Bursaspor karşılaşmasında adeta dökülürken; teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarcı olduğu ama bir türlü aldıramadığı Yusuf Erdoğan maçın adamı oldu
RAKAMLAR ŞAŞIRTIYOR
Yusuf Erdoğan, Bursaspor'a 1 milyon euro bonservis bedeline gelirken; Beşiktaş için Lens'e sadece 1 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro ödedi. Üzerine bir de 4 milyon 89 bin euro ödeyip bonservisini alma şartını koydurdu.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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