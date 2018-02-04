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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Yeşil Giresun’a Kartal pençesi

    Yeşil Giresun’a Kartal pençesi
    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Yeşilgiresun'u 82-58 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyotu 22-16; devreyi de 37-28 önde kapattı. İkinci yarıda aradaki farkı açan Beşiktaş, final periyotuna 62-42 üstünlükle girdi. Etkili oyununu son periyotta da sürdüren Kara Kartal, mücadeleyi 82-58 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı. Bu arada dün oynanna maçta TOFAŞ, Muratbey Uşak'ı 97-72 fibi farklı bir skorla mağlup etti
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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