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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Yaşlanıyorlar!

    Yaşlanıyorlar!
    Bursamaçına Fabri (31), Gönül (33), (35), Vida (29), Adriano (34), Oğuzhan (26), (31), Lens (31), Q7 (35), (24) (33) 11'iyle başlayan 'ın yaş ortalaması 31.09'du. Oyuna daha sonra 34'lük Vagner ve 30'luk Caner ile Pektemek girdi. 'ın son 10 dakikada yaş ortalaması 31.45'e kadar vurdu
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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