Tosic neden kadroda yok! Yenge açıkladı...
Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Tosic'le ilgili iddialara eşi Jelena'dan cevap geldi.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:23
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Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Toplam 11
Yorum
Egeli FB li FBye bildigim sponsor ve tesis destegi verenler en basta ülker dogus kigili acibadem akasya gürsel liv hospital sirma deniz QNB bank grubu
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Yönetim istifa
Toplam 9
Yorum
Ş.Atalay Kurtarıcı ya da skoru korumak için oyuna giren Atıf ve Fernando diğer kazmaları aratmadı. Bu takım yeteneksiz ve beceriksizlerden ibarettir.
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Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Toplam 11
Yorum
Egeli FB li FB taraftari uyumayin uyanin ne koc ne saran FB baskani olamaz olmasi gerekenler FBye sponsor destegi veren degerli eserler kazandirandir
Tosic neden kadroda yok! Yenge açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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