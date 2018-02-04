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    04 Şubat 2018, Pazar
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    neden kadroda yok! Yenge açıkladı...

    Tosic neden kadroda yok! Yenge açıkladı...

    Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Tosic'le ilgili iddialara eşi Jelena'dan cevap geldi.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:23
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