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    04 Şubat 2018, Pazar
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    kafa karıştırıyor

    <a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a> kafa karıştırıyor
    BEŞİKTAŞ'ta en fazla kafa karıştıran isim Tolgay Arslan. Aboubakar'ın "Türkiye'nin en iyi orta sahası bizde yedek" dediği gurbetçi oyuncu bu sezon siyah-beyazlı formayı 90 dakika sadece 7 maçta giydi. bu maçların 4'ünü kazandı 3'ünde yenildi. 11'de başlayıp sonradan oyundan alındığı 3 maçta ise Kartal yine 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Tolgay'ın sonradan oyuna girdiği 7 maçta 5 galibiyet 2 yenilgi aldı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
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