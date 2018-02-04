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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Oğuzhan neden düştü?

    Oğuzhan neden düştü?

    Milli oyuncunun, salon çalışmaları sırasında yaptığı ağırlık çalışmalarının performansını olumsuz etkilediği iddia edildi

    'ta en çok merak edilen sorulardan biri, Oğuzhan'ın performansındaki düşüşün sebebi.. "Sözleşmesi yenilenmediği için konsantre olamıyor" diyen de var, "Yurt dışından gelen teklifler kafasını karıştırıyor" diyenler de. Aslında hem Oğuzhan hem de yönetim kanadından "sorun yok" açıklamaları geliyor ama ortada herhangi bir imzanın olmaması ise "acaba"ları da yanında getiriyor. En ilginç iddia; Oğuzhan'ın oyuna daha fazla fiziğini koymak için salona girdiği anlarda yaptığı ağırlık çalışmalarının kendisini aksi yönde etkilediği oldu. Oğuzhan gibi pek çok futbolcunun fiziğini doğru tanımadan yaptığı salon idmanları yüzünden temel futbola ait motorik özellikleri zedelediği üzerinde duruyor.

    Bursaspor karşısında 79 dakika sahada kalan Oğuzhan Özyakup, sadece 49 kez topla buluşabildi. 63.9 gibi inanılmaz düşük bir pas yüzdesi yakalayan tecrübeli oyuncu; 1 kez adam geçip 4 top ezdi. 13 hatalı pas yaptı, yetmedi 6 tane de ikili mücadele kaybetti.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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