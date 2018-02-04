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    04 Şubat 2018, Pazar
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    paylaşımı

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> paylaşımı
    UEFA, sosyal medya hesabından Alvaro Negredo ile ilgili paylaşım yaptı. Siyah beyazlı golcü oyuncu ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 kez ağları havalandırdı. UEFA da sosyal medya hesabından golcü oyuncunun istatistiklerini paylaştı
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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