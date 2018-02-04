UEFA, sosyal medya hesabından Alvaro Negredo ile ilgili paylaşım yaptı. Siyah beyazlı golcü oyuncu ligde 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 kez ağları havalandırdı. UEFA da sosyal medya hesabından golcü oyuncunun istatistiklerini paylaştı