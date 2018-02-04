Krizin adı Quaresma
Beşiktaş Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Quaresma, Şenol Güneş'i kızdırdı. 2 hafta önce oynanan Antalya maçında 53 pastan sadece 1'ini Negredo'ya atan Portekizli futbolcu Bursaspor ile oynanan maçta da İspanyol golcüye tek bir kez bile pas atmadı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:47
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 9
Yorum
rte hoca 3 tane önlibero oynatılmazı.1 tane yeter.bilmiyorsan istita et.3-5-2 oynatmadıkça gol üretemezsin.bide bekliyorsun rakip gol atsın diye
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 3
Yorum
bjk hata dirarın değil senin hatan volkan..
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Yaşlanıyorlar!
Toplam 7
Yorum
ihtiyar futbolcu lazım mı geleyim mi :D ihtiyarlar heyeti beşiktaş :D çöküş time
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