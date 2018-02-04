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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Krizin adı

    Krizin adı Quaresma

    Beşiktaş Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Quaresma, Şenol Güneş'i kızdırdı. 2 hafta önce oynanan Antalya maçında 53 pastan sadece 1'ini Negredo'ya atan Portekizli futbolcu Bursaspor ile oynanan maçta da İspanyol golcüye tek bir kez bile pas atmadı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:47
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