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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Kartal inişe geçti

    Kartal inişe geçti

    Bu sezon 11 dış saha maçında 16 puan toplayan , ’in ilk iki sezonunda ise 21 ve 25 puan elde etti

    BEŞİKTAŞ, 20. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en kötü deplasman performansını gösterdi. Bu sezon dış sahada kazanmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, 20. hafta sonunda 11 kez rakiplerine konuk oldu. 2017-18'deki 11 deplasman mücadelesinde dörder galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 17 puan kaybederek şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Siyah-beyazlılar, 'de deplasmandaki son 5 maçta ise sadece bir kez kazanabildi.

    GÜNEŞ İLK 2 YILI ARATTI
    BEŞİKTAŞ, teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk 2 sezonda deplasmanda daha başarılı performans sergiledi. Güneş'in göreve geldiği 2015-16'nın 20. haftası sonunda 9 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlı ekip, yenilgi görmedi. Deplasmanda rakiplerine 8 kez üstünlük kuran ve bir maçı da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 25 puan toplayarak etkili bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geçen sezon da aynı periyotta dışarıda 21 puanı hanesine yazdırdı. 20. hafta itibarıyla 11 dış saha mücadelesi yapan , 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle söz konusu haftayı tamamladı.

    BİLİC DIŞARIDA ETKİLİYDİ
    BEŞİKTAŞ, Güneş öncesinde teknik direktörlük görevinde bulunan Bilic yönetiminde 2014-15 ve 2013-14 sezonlarında deplasmanda başarılı performanslara imza attı. Bilic'in ilk sezonunda 20. hafta sonunda 11 kez dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 21 puanı hanesine yazdırdı. , 2014-2015'te ise söz konusu haftalarda 10 dış saha karşılaşmasında rakiplerini 9 kez mağlup etmeyi gösterdi. Bu süreçte sadece 1 kez yenilen siyah-beyazlılar, 27 puan elde etmeyi başardı
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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