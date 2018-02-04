Kartal inişe geçti
Bu sezon 11 dış saha maçında 16 puan toplayan Beşiktaş, Şenol Güneş’in ilk iki sezonunda ise 21 ve 25 puan elde etti
GÜNEŞ İLK 2 YILI ARATTI
BEŞİKTAŞ, teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk 2 sezonda deplasmanda daha başarılı performans sergiledi. Güneş'in göreve geldiği 2015-16'nın 20. haftası sonunda 9 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlı ekip, yenilgi görmedi. Deplasmanda rakiplerine 8 kez üstünlük kuran ve bir maçı da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 25 puan toplayarak etkili bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geçen sezon da aynı periyotta dışarıda 21 puanı hanesine yazdırdı. 20. hafta itibarıyla 11 dış saha mücadelesi yapan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle söz konusu haftayı tamamladı.
BİLİC DIŞARIDA ETKİLİYDİ
BEŞİKTAŞ, Güneş öncesinde teknik direktörlük görevinde bulunan Bilic yönetiminde 2014-15 ve 2013-14 sezonlarında deplasmanda başarılı performanslara imza attı. Bilic'in ilk sezonunda 20. hafta sonunda 11 kez dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 21 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş, 2014-2015'te ise söz konusu haftalarda 10 dış saha karşılaşmasında rakiplerini 9 kez mağlup etmeyi gösterdi. Bu süreçte sadece 1 kez yenilen siyah-beyazlılar, 27 puan elde etmeyi başardı
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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