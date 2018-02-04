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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Erteleme istenecek

    Erteleme istenecek
    TEKNİK direktör Güneş, hafta içinde oynanan kupa maçından sonra fikstür eleştirisinde bulunmuştu. 'ın kupada tur atlamasından sonra muhtemelen F.Bahçe ile eşleşecek olması ise Bayern Münih maçları öncesinde yönetimi harekete geçirdi. Beşiktaş yönetiminin TFF'ye başvurarak F.Bahçe derbisi dahil bazı maçların ertelenmesini isteyeceği bildirildi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:00
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