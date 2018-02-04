Boyko'ya sürpriz talip!
Ara transfer döneminde ayrılması beklenen ancak Club Brugge'ün kapısından dönen Beşiktaş'ın Ukraynalı kaleci Denys Boyko ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan fakat beklenen performansı veremeyen Denys Boyko ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
Son olarak ara transfer döneminde Club Brugge'ün kapısından dönen Ukraynalı file bekçisi ile ilgili Rumen gazeteci Emanuel Roşu flaş bir iddia ortaya attı.
Roşu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'in Boyko'yu kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Ukraynalı kaleciyi elden çıkarmak için bir süredir uğraş veriyordu.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:39
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Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Toplam 11
Yorum
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Yönetim istifa
Toplam 9
Yorum
Ş.Atalay Kurtarıcı ya da skoru korumak için oyuna giren Atıf ve Fernando diğer kazmaları aratmadı. Bu takım yeteneksiz ve beceriksizlerden ibarettir.
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Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Toplam 11
Yorum
Egeli FB li FB taraftari uyumayin uyanin ne koc ne saran FB baskani olamaz olmasi gerekenler FBye sponsor destegi veren degerli eserler kazandirandir
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