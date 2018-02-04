Boyko'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer olan fakat beklenen performansı veremeyen Denys Boyko ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.



Son olarak ara transfer döneminde Club Brugge'ün kapısından dönen Ukraynalı file bekçisi ile ilgili Rumen gazeteci Emanuel Roşu flaş bir iddia ortaya attı.



Roşu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'in Boyko'yu kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını duyurdu.



Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Ukraynalı kaleciyi elden çıkarmak için bir süredir uğraş veriyordu.



