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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Boyko'ya sürpriz talip!

    Boyko'ya sürpriz talip!

    Ara döneminde ayrılması beklenen ancak 'ün kapısından dönen 'ın Ukraynalı kaleci ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    'a 2015-2016 sezonunun devre arasında olan fakat beklenen performansı veremeyen ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

    Son olarak ara transfer döneminde 'ün kapısından dönen Ukraynalı file bekçisi ile ilgili Rumen gazeteci Emanuel Roşu flaş bir iddia ortaya attı.

    Roşu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Romanya Ligi ekiplerinden 'in Boyko'yu kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını duyurdu.

    Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör 'in kadroda düşünmediği Ukraynalı kaleciyi elden çıkarmak için bir süredir uğraş veriyordu.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:39
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