Beşiktaş, seri galibiyet almakta zorlanıyor

Siyah-beyazlı takım, kulüpte 3. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezona göre taraftarlarını üst üste daha az sevindirdi.

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, 20. hafta sonunda sadece 3 kez seri galibiyet alabildi. Siyah-beyazlı ekip, kazanma konusunda ilk ve en uzun serisini 3, 4 ve 5. haftalarda gerçekleştirdi. Ligin 3. haftasında Bursaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, daha sonra Kardemir Karabükspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin, bu serisi Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle sonlandı.

Beşiktaş, üst üste galibiyetler için 4 hafta beklemek zorunda kaldı. Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 11. haftada da Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, bu seriyi de uzatamadı ve bir sonraki hafta Teleset Mobilya Akhisarspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

SON DENEME BURSASPOR'A TAKILDI

Sezon boyunca üst üste 3 puanı hanesine yazdırma sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen Bursaspor engeline takıldı.

Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ikinci yarıya başlayan siyah-beyazlılar, sonraki hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, üst üste 2 maçta 6 puan aldıktan sonra Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

PUAN KAYBINDAKİ SERİ DAHA UZUN

Bu sezon taraftarlarını seri galibiyetlerle sevindirmekte zorlanan Beşiktaş, uzun süreli puan kaybıyla da karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı takım, 6. haftadan başlayarak üst üste puan kayıplarına engel olamadı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, ardından Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 9. haftadaki Medipol Başakşehir maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 4 haftada 10 puan kaybetti.

GEÇEN SEZON SERİ GALİBİYETLERİ DAHA FAZLAYDI

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon daha sık seri galibiyetlere imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de 7 kez seri galibiyet almayı bildi. Ligin 3 ve 4. haftalarında galip gelen Beşiktaş, sezon boyunca kısa süreli puan kayıplarına rağmen daha sık seri galibiyetler alarak şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, sezon içinde 6, 7 ve 8. haftaların yanı sıra, 21, 22 ve 23 ile 26, 27 ve 28. haftalarda üst üste üçer karşılaşma kazanmayı bildi. 10 ve 11. haftalarda 2 galibiyetlik seri yapan Beşiktaş, 16, 17, 18 ve 19. haftalarda üst üste 4 maçta 12 puan topladı. Ligin son 4 haftasını galibiyetlerle tamamlamayı başaran siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

GÜNEŞ İLE EN İYİ SEZON 2015-2016

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde seri galibiyetler konusunda en başarılı sezonu 2015-2016'da yaşadı.

Sezon boyunca 8 defa üst üste galibiyetlere imza atan Beşiktaş, Güneş yönetiminde en uzun galibiyet serisini de 2015-2016'da elde etti.

Söz konusu sezondaki ilk serisini 3 ve 4. haftalarda yapan siyah-beyazlı ekip, sonraki seriyi 6, 7, 8 ve 9. haftalarda gerçekleştirdi. 10. haftada yaşadığı puan kaybının ardından üst üste iki karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Güneş yönetimindeki en uzun galibiyet serisine ise 13. haftadan itibaren üst üste 5 karşılaşma kazanarak imza attı.

Ligin ikinci yarısının başında 19 ve 20. haftalarda bir kez daha üst üste kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldı. Antalyaspor galibiyetinin ardından Kasımpaşa'ya yenilen siyah-beyazlı ekip, krizden çabuk çıktı ve Bursaspor ile Sivasspor'a üstünlük vurdu. Şampiyonluk mücadelesindeki kritik haftalarda Akhisarspor ile berabere kalan Beşiktaş, sonrasında Kayserispor, Galatasaray ve Osmanlıspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti.