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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Atiba yoksa var!

    Atiba yoksa <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> var!
    , Atiba'nın oynamadığı 18 maçta sadece 9 galibiyet alabildi. Bursa maçında Atiba'nın yerinde oynayan , girdiği 16 ikili mücadelenin 12 tanesini kazanıp müthiş bir istatistik yakaladı. 5 top çalıp özellikle oyunun son bölümünde tüm atakları tek başına durdurdu. 'ın bu sezon Süper Lig'de "en düşük pas isabet yüzdesiyle" oynadığı ilk üç maçta Atiba'nın olmaması ise dikkat çekti. Karabük maçında %69, Bursa maçında %73.1, Trabzon maçında ise siyah-beyazlılar ancak %73.6'lık isabetli pas yapabildi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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