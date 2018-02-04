6 zorlu deplasman
14 gol gördüler
Beşiktaş, 20. haftalar dikkate alındığında son 5 sezonun en kötü savunma performansını da engelleyemedi. 2013-14'te kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlılar, sonraki 3 sezonda başarılı savunma yaptı. 2014-15'te rakiplerinin 7 golüne engel olamayan Beşiktaş, 2015-16'da 8, geçen sezon ise 9 gol yedi. Beşiktaş, bu sezon ise dış sahada şu ana kadar kalesinde 14 gol gördü. Savunma performansı giderek geriliyor.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:40
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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