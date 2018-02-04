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    04 Şubat 2018, Pazar
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    6 zorlu deplasman

    6 zorlu deplasman
    'ın ligdeki ilk deplasmanında Jahovic ve Eto'o'yu alan Konyaspor'a konuk olacak. Daha sonra Trabzonspor'a gidecek olan siyah-beyazlılar, 26'ıncı haftada Başakşehir deplasmanına çıkacak. 29'uncu haftada Akhisarspor ile dış sahada karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, 31'inci haftada G.Saray'a konuk olacak. Beşiktaş, sezonun son deplasman maçını ise 33'üncü haftada Osmanlıspor ile oynayacak.

    14 gol gördüler
    Beşiktaş, 20. haftalar dikkate alındığında son 5 sezonun en kötü savunma performansını da engelleyemedi. 2013-14'te kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlılar, sonraki 3 sezonda başarılı savunma yaptı. 2014-15'te rakiplerinin 7 golüne engel olamayan Beşiktaş, 2015-16'da 8, geçen sezon ise 9 gol yedi. Beşiktaş, bu sezon ise dış sahada şu ana kadar kalesinde 14 gol gördü. Savunma performansı giderek geriliyor.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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