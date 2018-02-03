Yabancılar bir arada

Bursaspor maçında kadroda yer almayan Kartal'ın yabancıları Babel, Atiba ve yeni transfer Larin mücadeleyi evden izledi. Sosal medyayı oldukça sık kullanan Babel, instagram'da yaptığı hikaye paylaşımında üçünün evden çekilmiş kısa bir videosunu gösterip 'Good luck Beşiktaş' (İşi şanslar) notu düştü.