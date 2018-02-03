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    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yabancılar bir arada

    Yabancılar bir arada

    maçında kadroda yer almayan 'ın yabancıları , Atiba ve yeni transfer Larin mücadeleyi evden izledi. Sosal medyayı oldukça sık kullanan , instagram'da yaptığı hikaye paylaşımında üçünün evden çekilmiş kısa bir videosunu gösterip 'Good luck ' (İşi şanslar) notu düştü.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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