Yabancılar bir arada
Bursaspor maçında kadroda yer almayan Kartal'ın yabancıları Babel, Atiba ve yeni transfer Larin mücadeleyi evden izledi. Sosal medyayı oldukça sık kullanan Babel, instagram'da yaptığı hikaye paylaşımında üçünün evden çekilmiş kısa bir videosunu gösterip 'Good luck Beşiktaş' (İşi şanslar) notu düştü.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:31
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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