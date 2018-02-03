CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    korkuttu

    <a href="/index/vida?id=be442091-7d79-4e8d-bda0-bf59d18e6123" class="" rel="tag">Vida</a> korkuttu
    'an devre arasında kadrosuna kattığı stoperi hem teknik heyetin hem de taraftarların yüreğini ağzına getirdi. Hırvat savunmacı 4. dakikada bir ikili mücadele sonrası kanlar içinde kaldı. Kaşı açılan siyah- beyazlı futbolcu hemen saha kenarına alındı bir süre tampon uygulandıktan sonra oyuna geri döndü.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN