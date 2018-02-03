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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’ten 2 değişiklik

    Şenol Güneş’ten 2 değişiklik
    , ilk 11'de zorunlu olarak iki değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca, geçen haftaki sınavında sarı kart cezalısı duruma düşen 'in yerine Lens'i sahaya sürerken, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba'nın yerine ise Vida'ya görev verdi. İlk kez 11'de çıkan Hırvat oyuncunun takıma girmesiyle orta sahaya geçti, Vida, ile birlikte savunmada görev yaptı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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