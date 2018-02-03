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    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Pektemek beğenildi

    Pektemek beğenildi
    'ta 80. dakikada 'un yerine oyuna giren kısa sürede çok etkili oldu. Pektemek girdikten sonra siyah- beyazlılar oyunu rakip alana yıkmayı başardı. Kafa toplarını alan tecrübeli futbolcu, ikili mücadelelerde de çok güçlüydü. 29 yaşındaki forvetin 10 dakikalık oyunu beğenildi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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