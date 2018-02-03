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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Olaylardan 2 kez durdu

    Olaylardan 2 kez durdu
    taraftarları maç öncesi ne kadar güzel görüntüler sergilediyse, karşılaşma içinde ise bir o kadar istenmeyen anlara neden oldular. Özellikle 'nın korner kullanmaya gittiği bölümlerde sahaya atılmadık yabancı madde kalmadı. Portekizli futbolcu, pet şişe, maytap ve flama sopası yağmurundan korner noktasından uzaklaşarak kurtulabildi. Hakem Halil Umut Meler bu anlarda oyunu durdurarak Bursasporlu futbolculardan yardım istedi. Emniyet güçleri de yeşil-beyazlı tribünlerin önünde ekstra önlem aldı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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