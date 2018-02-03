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    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Müdür, olayları bastırmaya gitti

    Müdür, olayları bastırmaya gitti
    taraftarı ilk yarıda sahaya birçok yabancı madde gönderdi. Bu sırada Emniyet Müdürü da olayları durdurmak için bizzat tribüne gitti. Ak, olayların alevlendiği tribününe gitti. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın kale arkasında olduğu anlarda sahaya yabancı madde gelmedi, 'ın yıldızı , olaylar durulunca köşe vuruşlarını kullanabildi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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