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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    tv’den izledi

    <a href="/index/marcelo?id=ef8e91b8-ad27-4a7f-a7c7-ae739d2bd24a" class="" rel="tag">Marcelo</a> tv’den izledi

    Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Guedes de, dün akşam oynanan - karşılaşmasını TV'den takip etti. 'tan 'a transfer olan , sosyal medya hesabından maçı izlediği anın görüntülerini paylaştı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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