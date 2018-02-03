Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Marcelo Guedes de, dün akşam oynanan Bursaspor- Beşiktaş karşılaşmasını TV'den takip etti. Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, sosyal medya hesabından maçı izlediği anın görüntülerini paylaştı.